أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في غالبية المناطق

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير موجة الحر على غالبية مناطق ليبيا، اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراجع درجات الحرارة تدريجيا من مساء اليوم على الساحل الغربي من رأس اجدير إلى طرابلس، ويشمل باقي مناطق الساحل الغربي غدا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة

السماء صافية بوجه عام، مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الساحل من رأس اجدير إلى الخمس، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، بداية من أقصي الساحل الغربي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية، وتسجل تراجع تدريجي من مساء اليوم على مناطق الساحل الممتد من راس اجدير إلى طرابلس.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية على الساحل مع رطوبة عالية نسبيا، وبين 41 و45 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.