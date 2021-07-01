الدبيبة يبحث مع وفد أممي توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 08:44 صباحا
لقاء الدبيبة مع وفد أممي، 30 يونيو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع وفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابع لبعثة الأمم المتحدة، دعم عملية استقرار ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية خاصة المؤسسة العسكرية؛ لما لها من دور مهم في عملية الاستقرار.

وناقش الدبيبة مع الوفد الذي يرأسه عبدولاي باتيلي، الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعم جهود وقف اطلاق النار، وتحسين أداء البعثة الأممية للدعم، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

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وفي نفس السياق، التقى الوفد رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس صفوان المسوري، حيث أبدى المشري ملاحظاته حول عمل البعثة الأممية، مشيرا إلى أنها تنتهج سياسة «الانحياز» لأطراف على حساب أخرى، وأنها لم تسعَ إلى «إنجاز عملية الاستفتاء على الدستور»، مؤكدا حرصَ المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها.

كما تم التطرق إلى ملف القوات الأجنبية، وقد نبه المشري إلى «ضرورة التفريق بين القوات التي جيء بها بطريقة معلنة وشرعية من حكومة معترف بها دوليا، وبين قوات أمرتزقة أتت بطريقة غير معلنة، وأن خروج هذه القوات ينبغي أن يتم على مراحل».

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