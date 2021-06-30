وفد أممي يستمع لملاحظات المنفي عن تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 04:05 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 30 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح الأربعاء بطرابلس، وفدًا من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعة استراتيجية مستقلة لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي.

ونقل بيان للمجلس الرئاسي عن باتيلي القول «إن الهدف من اللقاء هو الاستماع لملاحظات المجلس الرئاسي، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة».

وحسب البيان، أثنى الوفد خلال اللقاء على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار، مثمنًا دور رئيس المجلس في الوصول إلى إعادة الاستقرار لليبيا. كما ثمن المنفي جهود عمل البعثة، مشيدًا بما جرى إنجازُه و مبديًا عددًا من الملاحظات الجوهرية حول عملها.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 30 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 30 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 0) السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
لوف.. رجل الأفراح الصادمة والأحزان الأليمة في الكرة الألمانية خلال 15 عاما
رياضة عالمية
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020
رياضة عالمية
وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند