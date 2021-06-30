«ريتش»: 12.3% ارتفاعا بتكلفة سلة الإنفاق على الغذاء في ليبيا.. وقفزة قياسية في فواتير الأدوية

بائع ومشتر في سوق للخضر في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت مبادرة مراقبة السوق الليبية «ريتش»، عن ارتفاع تكلفة سلة أغذية الإنفاق الدنيا، التي من شأنها تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة في جميع أنحاء ليبيا، بواقع 12.3% كأعلى نسبة عن مستويات ما قبل تفشي وباء «كوفيد 19» في مارس 2020، في وقت قفزت أصناف من الأدوية وفيتامينات إلى أكثر من 40%.

وحسب مبادرة «ريتش» الدولية غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وبالشراكة مع منظمتين دوليتين وبرنامج الأمم المتحدة، فقد ارتفعت تكلفة سلة الإنفاق بنسبة 0.5% في جميع أنحاء ليبيا بين أبريل ومايو الماضي، لكنها إجمالا تتخطى 12.3% منذ مارس 2020.

وبخصوص التكلفة المتوسطة لسلة الغذاء حسب المنطقة، فقدرت في المنطقة الغربية بـ683.6 دينار ليبي، والجنوبية 810.4 دينار ليبي، والشرقية 725.7 دينار ليبي، وهي أكبر نسبة ارتفاع في الأسعار بواقع 5.4%. وفي المنطقة الشرقية، ارتفعت تكلفة مصاريف الشحن البحري بنسبة 5.4%، حيث تعاني مدن من ارتفاع الأسعار مثل المرج (+14.9) والبيضاء (+10.2 بالمائة).

«قفزة قياسية» في فواتير الأدوية

أما بخصوص سوق الأدوية، فشهدت الأصناف ذات الاستهلاك الواسع «قفزة كبيرة»، فمن فبراير إلى مايو شهدت أسعار «الباراسيتامول»، وهو مسكن لآلام الرأس ارتفاعا بنسبة 41.3%، و«أموكسوسيللين» (فئة من المضادات الحيوية) 17.2%. وبشهر مايو في العام 2021، كان «ميتوكلوبراميد» (يُستخدم في المقام الأول لعلاج الغثيان) أغلى بنسبة 44.7% مقارنة بشهر نوفمبر 2020، وفيتامين «ب» أغلى ثمنا أيضا بـ43.4% مقارنة مع أكتوبر 2020.

- الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم

أما قطاع الطاقة فشهد وقود الطهي زيادة في السوق الموازية بنسبة 38.1% من مارس إلى مايو 2021. وقالت المنظمة إن الزيادة الشهرية الأخيرة: «قد تكون بسبب فرض السلطات قوة قاهرة في حقل الحريقة النفطي في أبريل، ما أدى إلى خفض إنتاج ليبيا موقتا بمقدار 280 ألف برميل يوميا من تاريخ 19 إلى 26 أبريل».

وعادت المنظمة إلى آثار قرار مصرف ليبيا المركزي في 24 مايو 2021، حيث أعلن أنه لن تكون هناك حاجة إلى خطابات الاعتماد للبضائع التونسية لدخول البلاد. الأمر الذي سهل للبضائع بالتدفق بحرية أكبر بين البلدين؛ وأدى ذلك إلى انخفاض الأسعار في جميع أنحاء المنطقة الغربية.

وتأثرت الأسعار بأزمة وباء «كورونا»، وتوحيد سعر صرف العملة الليبية، وذلك منذ الثالث من يناير الماضي، حين بدء مصرف ليبيا المركزي تطبيق القرار بعد اتفاق أعضاء مجلس إدارته على تعديل سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وأصبح سعر بيع العملة المحلية، 4.46 دينار ليبي للدولار الأميركي الواحد، و5.45 دينار لليورو الواحد.