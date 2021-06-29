تشاووش اوغلو: هدف تركيا الرئيسي تقديم المساعدة للسلطات الليبية المشروعة

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن التعاون بين أنقرة وروما أمر حيوي للمنطقة بما في ذلك في ليبيا وشرق البحر المتوسط قائلا أن من الأهداف الرئيسية لبلاده تقديم المساعدة للسلطات الليبية المشروعة.



وأكد الوزير التركي، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، بالعاصمة روما أمس الاثنين مواصلة بلاده دعم العملية السياسية التي تديرها وتملكها ليبيا، والهادفة للتوصل إلى حل دائم في البلاد. وأضاف اوغلو أن من الأهداف الرئيسية لتركيا في ليبيا، هو «ضمان الاستقرار والأمن والرخاء في البلد الإفريقي، وتقديم المساعدة للسلطات الليبية المشروعة، في هذا الخصوص» حسبما نقلت جريدة «ديلي صباح» التركية.

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وفي معرض رده على سؤال حول تعاون أنقرة مع روما في الملف الليبي، قال تشاووش أوغلو إن إيطاليا شريك استراتيجي بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى تعاون بلاده بشكل وثيق مع إيطاليا في الملف الليبي. وقال كبير الدبلوماسيين في تركيا «لقد كنا داعمين نشطين للعملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة وتقودها ليبيا لإيجاد حل سياسي ودائم» ، وأضاف أن تركيا تساعد أيضًا في أعمال البنية التحتية في ليبيا بما في ذلك الصحة والكهرباء والخدمات العامة.