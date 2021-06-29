بليحق: الحكومة تمثل أمام مجلس النواب الإثنين المقبل

الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. (مجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مجلس النواب علق جلسته اليوم الثلاثاء، التي كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأوضح بليحق في بيان، أن المجلس سينعقد مجددًا يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يوليو؛ لمثول حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمامه وفقًا للاستدعاء الذي أقره.

- بليحق: حكومة الوحدة الوطنية اعتذرت عن عدم حضور جلسة مجلس النواب اليوم

واعتذرت الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس النواب، أمس الإثنين، التي انطلقت برئاسة رئيس مجلس النواب وحضور النائب الأول لرئيس المجلس، وفق بليحق، الذي أشار إلى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق بحضور تمثيل واسع للحكومة.