بليحق: حكومة الوحدة الوطنية اعتذرت عن عدم حضور جلسة مجلس النواب اليوم

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 28 يونيو 2021, 02:03 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (مجلس النواب)

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتذرت عن عدم حضور جلسة مجلس النواب اليوم، التي كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقال بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق بحضور تمثيل واسع للحكومة، سيتم تحديد موعده لاحقًا.

- انطلاق جلسة «مغلقة» لمجلس النواب لاستكمال النقاش حول الميزانية

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب وحضور النائب الأول لرئيس المجلس، في جلسة مغلقة وغير منقولة على الهواء، وفق بليحق.

يأتي ذلك قبل ساعات من عقد اجتماعات الملتقى السياسي الليبي، التي تنطلق أعماله اليوم في مدينة جنيف بسويسرا، برعاية أممية، لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، وعلى رأسها إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق عيادات خاصة وصيدليات في بنغازي
ليبيا
بلجيكا تجرد البرتغال من لقب أوروبا وتبلغ ربع النهائي لملاقاة إيطاليا بعد حبس ...
رياضة عالمية
ترامب يطلق من أوهايو معركة انتخابات منتصف الولاية
دولى
وزارة الداخلية: حملة أمنية لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة (صور)
ليبيا
البعثة الأممية تعلن التوصل إلى «صيغ توافقية» حول العديد من القضايا العالقة بشأن ...
ليبيا
صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
اقتصاد
تيار أفريقي يقاوم مبادرات إعادة المرتزقة: «قنابل موقوتة»
ليبيا
واشنطن: اتصالات سرية مع تركيا والإمارات بخصوص التدخل في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

16 ألف دولار «بقشيش» من زبون مطعم أميركي