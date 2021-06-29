عبدالله شيباني يرفض بيان اللجنة الاستشارية في افتتاح اجتماعات ملتقى الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 11:30 صباحا
عبدالله شيباني

رفض عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله شيباني، اليوم الثلاثاء، بيان اللجنة الاستشارية في افتتاح ملتقى الحوار السياسي، أمس الإثنين، واعتبر أن دور اللجنة الاستشارية هو «إبداء الرأي والمشورة» وأن رأيها «لا يعد ملزمًا وغير بات».

وأضاف، خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، أن «مهمة البت في مقترحات اللجنة الاستشارية» يعود حصرًا إلى لجنة الـ75، في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي.

وقال إن بيان اللجنة الاستشارية زعم وجود توافق حول عديد الأمور، منها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وهو «ما لم يحدث»، كاشفًا تقدمه باقتراح لاستقالة العسكريين المرشحين في هذا الاستحقاق قبل إجرائه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إسبانيا تفلت وفرنسا تسقط في ليلة هز عرش الكرة الأوروبية
رياضة عالمية
عقوبات قاسية من لجنة المسابقات تجاه مدربين ولاعبين بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الإثنين من الدوري الممتاز
رياضة محلية
«رويترز»: الإمارات تمهل إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
دولى
الصين تشغل ثاني أكبر سد كهرمائي في العالم
اقتصاد
واشنطن تطالب حلفاءها باستعادة مواطنيهم ممن قاتلوا مع تنظيم «داعش»
دولى
عثمان: «استشارية الملتقى» تتفق بالإجماع على شروط الترشح للرئاسة.. والانتخابات ...
ليبيا
الميزانية وتوحيد المرتبات وتعيين وزير الدفاع.. الكشف عن كواليس جلسة «النواب»
ليبيا
كوبيش للمشاركين في الملتقى: لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول لاتفاق بشأن القاعدة ...
ليبيا
تزايد جرائم قتل النساء في أوروبا مع انحسار وباء «كوفيد-19»
منوعات
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
تيار أفريقي يقاوم مبادرات إعادة المرتزقة: «قنابل موقوتة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الظهور الأول لـ«لاندروفر ديفندر» بثلاثة صفوف مقاعد