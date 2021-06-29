بدء اجتماعات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية

انطلقت اجتماعات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في جنيف منذ أمس الإثنين، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.