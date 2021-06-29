بدء اجتماعات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية
القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 10:35 صباحا
انطلقت اجتماعات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في جنيف منذ أمس الإثنين، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.
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