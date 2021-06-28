وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن 5 توصيات للمواطنين بشأن منحة الزوجة والأولاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 11:47 مساء
شعار وزارة الشؤون الاجتماعية. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، عن خمسة توصيات للمواطنين بشأن منحة الزوجة والأولاد.

وشملت التوصيات التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» ضرورة «التأكد ومراجعة عدد أفراد الأسرة من خلال ورقة الوضع العائلي الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية»، و«التأكد من ربط رقم الهاتف ليبيانا أو المدار الخاص برب العائلة مع الرقم الوطني»، و«التأكد من ربط رقم الحساب المصرفي لرب العائلة بالرقم الوطني».

وفي التوصية الرابطة شددت الوزارة على «الليبيات المتزوجات من الأجانب ضرورة التأكد من التسجيل في سجل الأجانب بمصلحة الأحوال المدنية مع ضرورة توفر الإقامة من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لأولاد السيدة الليبية المتزوجة من أجنبي».

أما في التوصية الخامسة فقد شددت الوزارة «بالنسبة للزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشر(18) التأكد من عدم تقاضي أي أجر أو مرتب أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أي جهة كانت كما نص عليها القانون رقم 27 لسنة 2013».

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وبدأ صرف منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها عن أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الحالي، في 6 مايو الجاري، وذلك بعدما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تخصيص 75 مليار دينار للمنحة.

وفي 12 مايو أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية منصة رقمية لحل مشكلات المواطنين وتمكينهم من التواصل معها فيما يتعلق بمنحة الزوجة والأولاد. للاستفسار عن البيانات الأسرية الخاصة به، والتأكد من صحتها.

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