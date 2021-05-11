مصرف الصحاري يؤكد إيداع منحة الزوجة والأبناء في حسابات المستفيدين

أحد فروع مصرف الصحاري. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصرف الصحاري، مساء الاثنين، إيداع منحة الزوجة والأبناء لشهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري بحسابات المستفيدين في كافة فروع المصرف بمختلف مناطق البلاد.

وأوضح فرع المصرف بعين زارة عبر صفحته على «فيسبوك» أن إدارة المصرف ستشكل فريق عمل في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية والوسطى تتولى استقبل استفسارات الزبائين الذين لم تودع لهم المنحة في حساباتهم، وذلك «نتيجة اخطاء في البيانات المستلمة ليتم معالجاتها وتنزيلها بالشكل الصحيح».

ونوه المصرف إلى أن «المنحة للأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فقط ولمدة ثلاثة أشهر فقط من هذه السنة، المستلمة من وزارة الشؤون الاجتماعية»، مؤكدا أن «المنحة تم تنزيلها لزبائن مصرف الصحاري بكامل فروعه وليس لعين زارة فقط».

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وقال المصرف إنه «يمكن للزبائن سحب المنحة نقدا من أي فرع لأن السيولة متوفرة في كل الفروع، أو شحنها في بطاقة بديل أو بطاقة نقود أو شحنها في خدمة سداد حسب رغبته».

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، بدء صرف ثلاثة أشهر من منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها عبر المصارف، في السادس من مايو الجاري، من مختلف المصارف التجارية، مطمئنة بقية الشرائح المشمولة بالمنحة وفقا للقانون رقم (27) لسنة 2013 «بأن الجهود ما زالت مستمرة من أجل صرف المنحة لهم في أقرب الآجال».