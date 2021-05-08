«أرباب الأسر» بالمصرف المركزي يعلن تأجيل صرف علاوة الزوجة والبنات الأكبر من 18 سنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 05:44 مساء
مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي، سالم السيوي, (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

أعلن مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي، سالم السيوي، تأجيل صرف علاوة الزوجة والبنات الأكبر من 18 سنة، للتحقق من عدم حصولهم على رواتب من الدولة.

وشدد على أن هذا الإجراء سيتم من وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما ستصرف لهم العلاوة لاحقا خلال الأسابيع المقبلة، بحسب بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا اليوم.

وأوضح أن القيمة المصروفة الآن هى علاوة الأبناء فقط، ولمن هم حتى سن 18 سنة فقط، بينما ستكون القيمة تضاف للحساب الجاري الذي تم فيه آخر معاملة للحصول على مخصصات أرباب الأسر .

ولفت إلى أن أي مراجعات أو تعديلات أو استفسارات يرجع فيها لوزارة الشؤون الاجتماعية فقط.

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