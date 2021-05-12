«الشؤون الاجتماعية» تطلق منصة رقمية خاصة بمنحة الزوجة والأولاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 09:48 صباحا
وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، (أرشيفية: حكومة الوحدة الوطنية)

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق منصة رقمية لحل مشكلات المواطنين وتمكينهم من التواصل معها فيما يتعلق بمنحة الزوجة والأولاد.

وقالت الوزارة إن المنصة ستسمح للمواطن بالاستفسار عن البيانات الأسرية الخاصة به، والتأكد من صحتها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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كما يستطيع من خلالها تحديث البيانات المصرفية الخاصة به، وتغيير الحساب المصرفي الذي يرغب فى تسلم المنحة من خلاله في المراحل القادمة. للدخول على المنصة اضغط هنا

وفي 6 مايو الجاري، بدأ صرف منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها عن أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الحالي، وذلك بعدما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تخصيص 75 مليار دينار للمنحة. 

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