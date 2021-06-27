خسائر عدة جراء انقطاع الكهرباء المتكرر في بني وليد

مواطنون يستعملون المولدات في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر في بني وليد. (الإنترنت)

اشتكى عدد من المواطنين والتجار وأصحاب المحال التجارية بمدينة بني وليد، من واقع الكهرباء السيء الذي تعاني منه المدينة منذ بداية شهر يونيو الجاري ما أثر على سير الحياة وتسبب في خسائر عدة لعدد من التجار، كما اضطر عددا من المخابز ومحطات الوقود إلى الإقفال، إضافة إلى ضعف الخدمات التي تقدمها القطاعات الخدمية مثل المصارف ومكتب الجوازات وخدمات الإتصالات والإنترنت وغيرها من الجهات الحكومية.

وقال التاجر محمد عريبي، صاحب محل مواد غذائية لـ«بوابة الوسط» إن المدينة تشهد انقطاعات مستمرة للكهرباء في أوقات متكررة تجاوزت 9 ساعات يومية ما أثر سلبا على المواد الغذائية بمحله خاصة العصائر والمياه التي يحتاجها المواطنين خلال فصل الصيف بكميات كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المواطن إسماعيل التايب أنه لا يجد محال لتعبئة مياه الشرب ولا يتمكنون من تعبئة المياه بسبب انقطاع الكهرباء عن تلك المحال وفي حال رجوع الكهرباء تجد طوابير طويلة أمام تلك المحال لعدم وجود مولدات كهربائية بها.

وقال أحد المهندسين بشركة الكهرباء في مدينة بني وليد، إن عملية طرح الأحمال ليست في المدينة فحسب، منوها إلى أن واقع شبكة الكهرباء في البلاد «صعب جدا» بسبب النقص الكبير في توليد الطاقة جراء خروج عدد من الوحدات بالمحطات ونقص المشغلات وارتفاع درجات الحرارة.

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وذكر المهندس أن التعديات والسرقات التي طالت مكونات الشبكة الكهربائية في عدة مناطق في ظل غياب الأجهزة الأمنية وعدم تطبيق القانون على الخارجين عن القانون فاقم الأزمة، مطالبا المواطنين بالتعاون مع موظفي الشركة وتمكينهم من القيام بعملهم على أكمل وجه.

ويحاول بعض المواطنون القادرين والتجار البحث عن حلول بديلة لتوفير الكهرباء للمنازل والمحال التجارية بسب انقطاع التيار لساعات طويلة، ما اضطرهم الكثير منهم خلال السنوات الأخيرة إلى شراء المولدات فيما يجد بعض المواطنين الآخرين صعوبة في شراء المولدات بسبب ارتفاع أسعارها.

وخلال الأسابيع الأخيردة، دأبت الشركة العامة للكهرباء، يوميا على الإعلان عن عدد ساعات طرح الأحمال في الأجنحة الثلاثة المكونة للشبكة الكهربائية في غرب وشرق وجنوب البلاد والتي تصل في المتوسط إلى 7 ساعات.

ووفق بيان الشركة المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، فإن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي يصل اليوم إلى 4 ساعات، و7 ساعات في الجناح الشرقي للشبكة.