شبكة الكهرباء تفقد 1200 ميجاوات بسبب خروج وحدات توليد في 4 محطات عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 07:31 مساء
محطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

فقدت الشبكة الكهربائية 1200 ميجاوات من الطاقة جراء خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة في أربع محطات كهرباء بالمنطقة الغربية، مؤكدة أن فرق الصيانة التابعة لها تعمل الآن على إعادة تشغيل وحدات التوليد.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن خروج عدد من وحدات التوليد بمحطات: «الخمس الغازية وجنوب طرابلس الغازية والزاوية المزدوجة والرويس الغازية» حدث «نتيجة لحدوث عطب بأحد خطوط نقل الطاقة الرئيسية (عين زارة/بئرالأسطى ميلاد رقم 1جهد 220ك. ف)».

وقدرت الشركة القيمة الإنتاجية لوحدات التوليد التي خرجت عن العمل جراء العطل بنحو «1200 ميجاوات»، منبهة إلى أن ذلك ترتب عليه زيادة في العجز واشتغال منظومة طرح الأحمال الآلي وزيادة ساعات طرح الأحمال.

وأكد الشركة العامة للكهرباء أنه جارٍ العمل من قبل فرق الصيانة لصيانة الدائرة المعطوبة، وكذلك إعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطات الإنتاج للدخول بها على الشبكة العامة.

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