تسع ساعات للسيطرة على حريق في مشروع إيسين الزراعي بغات

وبحسب بيان المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات، اشتعل الحريق أمس السبت، حريق في مشروع إيسين الزراعي في غات، 26 يونيو 2021 (المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات)

سيطرت عناصر السلامة الوطنية على حريق اندلع بمشروع إيسين الزراعي في مدينة غات، بعد تسع ساعات من اشتعال النيران وذلك بسبب نقص الإمكانيات وسيارات الإطفاء.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات، اشتعل الحريق أمس السبت، بمشروع إيسين الزراعي، بسبب إهمال من أحد المزارعين، ما أدى إلى خسائر مادية، حيث أتت النيران على عدد كبير من أشجار النخيل وأتلفت محصول الفلاحين، فيما لا توجد خسائر بشرية.

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واستغرق إطفاء الحريق ما يقارب تسع ساعات، بسبب نقص في الإمكانيات وسيارات الإطفاء بقسم هيئة السلامة الوطنية، وفق البيان.

وطالب رئيس قسم الهيئة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الإهمال حرصاً على سلامتهم، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة ولعدم توفر الإمكانيات بالقسم، كما توجه بنداء للمسئولين بدعم القسم في البلدية.