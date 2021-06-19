عميد غات يناقش الوضع الطبي في المدينة مع وزير الصحة بعد حادثة «الولادة في سيارة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 01:27 مساء
عميد بلدية غات في اجتماعه مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية. (المجلس البلدي غات)

التقى عميد بلدية غات موسى السنوسي، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، لمناقشة الوضع الطبي في المدينة، اليوم السبت، بعد تداول فيديو يظهر عدم تمكن سيدة من إجراء عملية ولادة داخل المستشفى، لغياب أي عنصر طبي فيها، مساء الخميس الماضي.

وقال المجلس البلدي غات، إن اللقاء ركز على «حجم مشاكل الوضع الصحي، فيما تم تكليف فريق برئاسة وكيل وزارة الصحة للقيام بزيارة ميدانية للبلدية». وأضاف أنه مع استكمال الفريق عمله: «ستتعاون الوزارة مع المجلس البلدي وإدارة المستشفى لوضع حلول لرفع المعاناة عن كاهل المواطن».

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واضطرت سيدة إلى الولادة داخل سيارة بعد أن توجهت إلى مستشفى غات العام فلم تجد أيا من العناصر الطبية، وهو ما أقرت به إدارة المستشفى، مؤكدة أن هذه ليست الحالة الأولى.

وقال مدير مستشفى غات العام حامد محمد علي، إن حالة الولادة تمت بالفعل داخل سيارة في نطاق المستشفى، مؤكدا أن المستشفى خالٍ من التمريض ليلا، والسبب في ذلك هو رفض الممرضات العمل بحجة عدم غياب الأمان، وسوء الحالة الأمنية.

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