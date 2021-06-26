القبض على متهم بسرقة أسلاك كهربائية في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 12:53 مساء
المتهم بسرقة أسلاك كهربائية في القره بوللي. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إن كلا من قوة دعم مديرية أمن القره بوللي وقسم البحث الجنائي تمكنا من القبض على متهم بسرقة أسلاك كهربائية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم القبض على المتهم «ع. ع.س»، المطلوب لمركز حماية الطاقة الكهربائية القره بوللي في قضايا سرقة أسلاك من الشركة العامة للكهرباء، وفق منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص؛ وذلك في وقت تعاني فيه البلاد من انقطاع التيار نتيجة حوادث السرقة هذه وعدم تشغيل جميع محطات الكهرباء بكامل طاقتها.

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