المنقوش للمشاركين في «برلين 2»: دعونا نعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا

وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش خلال المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر برلين الثاني، 23 يونيو 2021. (أ ف ب)

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، إن حكومة الوحدة الوطنية رغبت في إرسال عديد الرسائل إلى المجتمع الدولي من خلال مشاركتها في مؤتمر برلين الثاني مفادها «دعونا نعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا».

واعتبرت المنقوش في ختام مؤتمر برلين الثاني أن الاستقرار «أمر ضروري» لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هناك متطلبين أساسيين لتحقيق الاستقرار؛ الأول يتمثل في تنفيذ المسار الدولي وهو مسار برلين، وتنفيذ المسار الذي تقوده ليبيا والذي يضمن استقرارها والمتمثل في مبادرة استقرار ليبيا.