واشنطن تتطلع إلى «تطورات إيجابية» لمؤتمر «برلين 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 03:10 مساء
القاعة التي تحتضن مؤتمر برلين الثاني، 23 يونيو 2021. (بث مباشر)

عبرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، عن التطلع إلى «التطورات الإيجابية» جراء انعقاد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

وقالت السفارة، عبر حسابها على موقع «تويتر»: «نتطلع إلى التطورات الإيجابية الناتجة عن مؤتمر برلين  الثاني، بما في ذلك التزام جميع المشاركين بالعملية السياسية الليبية، انتخابات ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار». 

- بلينكن يشدد على ضرورة «التطبيق الكامل» لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

وانطلق ظهر اليوم مؤتمر برلين الثاني بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعا خلالها إلى ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل. بدوره دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، المشاركين في مؤتمر برلين الثاني إلى ضرورة مساعدة الحكومة في تمهيد الطريق إلى الانتخابات وقال إن «ليبيا الموحدة المعافاة خير شريك لكم».

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، قبيل انعقاد مؤتمر برلين الثاني، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على ضرورة التطبيق بـ«شكل كامل» لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر الماضي، وطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

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