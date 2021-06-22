ملفا مرضى الأورام والعلاج بالخارج في مشاورات شكشك مع الزناتي والمبروك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 02:46 مساء
من لقاء شكشك مع المبروك والزناتي، 21 يونيو 2021. (ديوان المحاسبة)

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزيري الصحة والمالية علي الزناتي وخالد المبروك، في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بنود الإمداد الدوائي لمرضى الأورام، ووضع بعض الساحات العلاجية بالخارج المعنية بعلاج الأورام.

وشهد الاجتماع، الذي عقد أمس الإثنين، ونشرته صفحة الديوان على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، الموقف التنفيذي لوصول الإمداد الدوائي لمرضى الأورام، الذي فُتحت اعتماداته المستندية وتجاوزت قيمتها مليار دينار، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الاحتياج من فواقد بعض الأصناف وتحديد القيم المالية لها.

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وتطرق الاجتماع الذي حضره مديرا إدارتي الميزانية والخزانة بوزارة المالية، ومديرو الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، إلى الصعوبات التي تواجه العلاج الإشعاعي وآليات تشغيل الأجهزة الإشعاعية العلاجية بطاقتها التصميمية كاملة.

وبخصوص وضع بعض الساحات العلاجية بالخارج المعنية بعلاج الأورام، تم الاتفاق على تحديد المخصصات المالية لكل ساحة، من أجل حل المختنقات التي تواجه علاج المرضى بها، مع ضرورة اختيار شركات ومكاتب مراجعة وتدقيق للديون ببعض الساحات توطئة لسدادها. كما شهد الاجتماع الاتفاق على تحديد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ ما اتفق عليه؛ بهدف حصول المرضى على خدمات صحية لائقة، وتوطين هذه الخدمات بالداخل، عبر توفير الأدوية والعلاج الإشعاعي بالسرعة الممكنة.

من لقاء شكشك مع المبروك والزناتي، 21 يونيو 2021. (ديوان المحاسبة)
من لقاء شكشك مع المبروك والزناتي، 21 يونيو 2021. (ديوان المحاسبة)
من لقاء شكشك مع المبروك والزناتي، 21 يونيو 2021. (ديوان المحاسبة)
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