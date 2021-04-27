الزناتي يعلن استكمال الإجراءات النهائية لتوفير علاج مرضى الأورام بالداخل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 09:02 مساء
اجتماع الزناتي مع البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وجهاز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة)

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، عن استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بتوفير العلاج الخاص بمرضى الأورام في الداخل، منوها غلى أنه «سيصل خلال الفترة القادمة» وفق تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الصحة إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك من خلال تنظيم ملف علاج الأورام وتوطين العلاج بالداخل بتوفير العلاج، والذي يضمن تحصل المرضى على العلاج بجودة عالية والمستوردة من الشركات الأم لضمان جودة الخطة العلاجية للمرضى.

جاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع الزناتي مع أعضاء مع أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وجهاز الإمداد الطبي لمناقشة الإجراءات النهائية لاستكمال توريد أدوية الأورام، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة آلية وضع خارطة كاملة لتنظيم ملف الأورام فيما يخص مراكز الأورام، الإشراف على الوحدات والأقسام، توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية لتدريب العناصر الوطنية».

وأوضحت الوزارة أن خارطة تنظيم ملف علاج مرضى الأورام تهدف إلى «تنفيذ خطوات عملية ناجحة لخلق بيئة صحيحة وجاذبة لتحسين بيئة العمل فيما يخص الأورام، مما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمرضى».

وذكرت الوزارة أن من أهم المشاكل التي يعاني منها تخصص الأورام هي «عدم توفر العلاج، سوء توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة، مشكلة كبيرة في معدلات الأداء، وازدياد أعداد المرضى ونقص في أعداد العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية».

اجتماع الزناتي مع البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وجهاز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة)
اجتماع الزناتي مع البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وجهاز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة)
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