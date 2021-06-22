«5+5» تنهي اجتماعها.. وفتح الطريق الساحلي بعد الانتهاء من صيانته وتأمينه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 01:20 مساء
أعضاء اللجنة العسكرية خلال قراءة البيان الختامي لاجتماعهم، 22 يونيو 2021، (صورة من مقطع فيديو)

ربطت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بين فتح الطريق الساحلي، والانتهاء من أعمال صيانته وتأمينه، التي ستنفذ خلال الأيام المقبلة، مضيفة أنها مستمرة في اجتماعاتها وجولاتها الميدانية لمتابعة تلك الأعمال.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر اليوم الثلاثاء، بعدما اجتمعت في مقرها في مدينة سرت خلال اليومين الماضيين، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث أجرى أعضاء اللجنة زيارات للطريق؛ للوقوف على حالته، وصلاحيتها للمرور الآمن للمواطنين حفاظًا على سلامتهم وممتلكاتهم.

وأشارت اللجنة إلى حاجة الطريق الساحلي إلى إصلاحات عاجلة، وقد تواصلت مع الشركة المختصة التى أبدت استعداداتها للقيام بالعمل خلال أيام، وستشرف اللجنة عليها بشكل مباشر.

كما وقفت اللجنة على الأماكن المحددة من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية؛ لإقامة البوابات والتمركزات الأمنية، وفى سبيل ذلك سمحت ببدء التجهيزات الخاصة بها.

وخلال الزيارات الميدانية للجنة، عُقد لقاء بين غرف العمليات الميدانية من الطرفين، ولجنة الترتيبات الأمنية، بشكل مباشر على خط التماس لأول مرة؛ من أجل التنسيق التام لتنفيد الأعمال المناطة بها.

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