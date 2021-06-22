المنفي يطالب بإلغاء ملتقى مصالحة لوفد من الجنوب في إيطاليا ويدعو روما لعدم التدخل في الشؤون الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 01:48 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش, ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإلغاء ملتقى للمصالحة بين وفد من الجنوب الليبي في إيطاليا، معربا عن شجبه واستنكاره لهذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.

وقال المنفي كتاب عاجل إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي، اطلعت عليه «بوابة الوسط» صباح اليوم الثلاثاء، «من خلال متابعتنا لملف المصالحة الوطنية تبادر إلى علمنا قيام وزارة الخارجية الليبية بالاستعداد لابتعاث وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقا للدعوة المقدمة من قبل وزارة الخارجية الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة فوق الأراضي الإيطالية دون التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي».

وأعلن المنفي شجبه واستنكاره هذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، مؤكدا أن الأمر «يستوجب إلغاء الملتقى المشار إليه وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة».

وبين المنفي في كتابه أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي أوكلت إلى المجلس الرئاسي إطلاق مسار المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، مشيرا إلى قراره رقم (5) لسنة 2021 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

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