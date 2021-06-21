برعاية وزارة الاقتصاد..توقيع مذكرة تفاهم لتوطين 72 مشروعا صغيرا بالمنطقة الجنوبية

مراسم التوقيع على مذكرة بديوان بلدية سبها، الأحد 20 يونيو 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

استضافت بلدية سبها، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين 72 مشروعا صغيرا بالمنطقة الجنوبية تحت إشراف ورعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الأحد.

ووقع على المذكرة من طرف وزارة الاقتصاد، البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وصندوق ضمان الائتمان وغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها، مع الجهات الممولة المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للاتصالات القابضة، إضافة إلى هيئة أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين المكلفة بإدارة المشروع.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج في كلمته خلال مراسم التوقيع أن الوزارة تضع المشروعات الصغرى والمتوسطة ضمن أولويات عملها وحرصها على دعم وتفعيل دور مراكز وحاضنات الأعمال بكافة المناطق لاستقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها حتى تصبح مشاريع قائمة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لفئة الشباب، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم «تعد مرحلة أولى من خطة عمل الوزارة في دعم وتوطين المشروعات الصغرى والمتوسطة» بالمنطقة الجنوبية.

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وتخللت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عرض مرئي لمركز أعمال سبها التابع للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يوضح نشاط المركز والمشروعات التي تم تنفيذها بدعم ومتابعة المركز والبالغ عددها 35 مشروع، وخطة عمل المركز لاستقطاب أصحاب الأفكار ودعم المشروعات الريادية وكذلك المشاكل والعراقيل التي يواجهها في انجاز مهامه والحلول المقترحة بشأنها.

وحضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عضوة مجلس النواب، فاطمة الصويعي ورئيس الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات والمستشار الاقتصادي للوزير ومديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية وتنمية القطاع الخاص والاستثمار وعميد بلدية سبها والحكماء والأعيان بالمدينة.

مراسم التوقيع على مذكرة بديوان بلدية سبها، الأحد 20 يونيو 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

مراسم التوقيع على مذكرة بديوان بلدية سبها، الأحد 20 يونيو 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

مراسم التوقيع على مذكرة بديوان بلدية سبها، الأحد 20 يونيو 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

مراسم التوقيع على مذكرة بديوان بلدية سبها، الأحد 20 يونيو 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)