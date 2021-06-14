اجتماع حكومي يناقش خطة إنعاش الاستثمارات في المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 06:20 مساء
جانب من اجتماع الحويج وأبوجناح لمناقشة تفعيل الاستثمارات في الجنوب. (وزارة الاقتصاد)

تناول وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، خطة عمل الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وتشجيع الاستثمارات فيها، وذلك خلال اجتماع بينهما اليوم الإثنين.

الاجتماع عقد في مقر وزارة الاقتصاد بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة، وناقش تنفيذ الخارطة الاستثمارية وتفعيل دور مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق، ودعم غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمنطقة الجنوبية.

كما بحث استقطاب أصحاب الأفكار والرياديين من خلال دورات تأهيل وتدريب بتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك إيجاد أدوات تمويل تساهم في تنفيذ المشروعات الريادية بالمنطقة.

وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على تفعيل المناطق الحرة وتشغيل الدوائر الزراعية والشركات والمصانع المتوقفة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وقال الحويج إن الخارطة الاستثمارية تستهدف إنشاء وتفعيل المناطق الحرة والصناعية والزراعية بالمنطقة الجنوبية «التي تزخر بمواد خام قابلة للتصنيع بما يحقق التنمية الاقتصادية».

وأشار إلى «العمل على فتح المنافذ الحدودية من خلال الجهات المختصة، والتواصل مع الدول المجاورة؛ بهدف تنشيط تجارة العبور وإقامة مشروع الطاقات المتجددة بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء وشركات القطاع الخاص الرائدة في المجال».

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