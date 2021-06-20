وزير الاقتصاد يستحدث ديوان للوزارة بالمنطقة الجنوبية

محمد الحويج، خلال اجتماع مع مراقبي الوزارة بالمنطقة الجنوبية، 19 يونيو 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

قرر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، استحداث ديوان للوزارة بالمنطقة الجنوبية، تكون مهمته متابعة المراقبات بالمناطق والتنسيق بينها، وتفعيل دورها في توفير السلع وانسيابها بالسوق المحلية ورقابة الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج أمس السبت، مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الجنوبية، ومدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير فرع مركز تنمية الصادرات بالمنطقة الجنوبية، في مدينة سبها، وفق بيان للوزارة أمس.

وبحث اللقاء، الذي حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات، والمستشار الاقتصادي للوزير وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة، وضع آلية عمل مشتركة تسهم في تعزيز دور الوزارة والجهات التابعة لها بالمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن الديوان المستحدث بالجنوب، سيتولى متابعة المراقبات بالمناطق والتنسيق فيما بينها والعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجهها وتفعيل دورها في توفير السلع وانسيابها بالسوق المحلية، ورقابة الأسعار والمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.

كما أكد أن ديوان الوزارة بالمنطقة، سيعمل بالتنسيق مع الجهات التابعة متمثلة في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومركز تنمية الصادرات والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص استثمارية واعدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية ببرامج تأهيل وتدريب وتوفير الإمكانيات اللازمة، حتى تصبح مشروعات قائمة تسهم في توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية.

- اجتماع حكومي يناقش خطة إنعاش الاستثمارات في المنطقة الجنوبية

والإثنين الماضي، بحث الحويج، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، خطة عمل الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وتشجيع الاستثمارات فيها.

كما بحث اللقاء حينها استقطاب أصحاب الأفكار والرياديين من خلال دورات تأهيل وتدريب، بتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك إيجاد أدوات تمويل تساهم في تنفيذ المشروعات الريادية بالمنطقة.

محمد الحويج، خلال اجتماع مع مراقبي الوزارة بالمنطقة الجنوبية، 19 يونيو 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

محمد الحويج، خلال اجتماع مع مراقبي الوزارة بالمنطقة الجنوبية، 19 يونيو 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)