99 قتيلا نتيجة الألغام في ليبيا من أبريل 2020 إلى مايو الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 09:31 مساء
جانب من مشروعات بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا لإزالة الألغام. (البعثة)

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الإثنين، أن أحدث الاحصائيات لضحايا الألغام في ليبيا تشير إلى مقتل 99 شخصا وإصابة 147 آخرين وذلك خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مايو 2021.

وأشارت إلى أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل خطرا حقيقيا على الحياة الطبيعية إذ يعد المدنيين هم الضحية الأولى لها، منهبة بأن أرقام الضحايا، وردت في آخر تقرير للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب.

وقالت البعثة إن الاتحاد الأوروبي يدعم عدة مشاريع تعزز عودة الحياة الطبيعة في ليبيا ومن ضمنها مشاريع مكافحة الألغام.

جانب من مشروعات بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا لإزالة الألغام. (البعثة)
جانب من مشروعات بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا لإزالة الألغام. (البعثة)
جانب من مشروعات بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا لإزالة الألغام. (البعثة)
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