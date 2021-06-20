شركة الكهرباء: بدء تنفيذ مشروع محطة مصراتة الغازية

مسؤولون بالشركة العامة للكهرباء خلال تفقد محطة مصراتة الغازية، 20 يونيو 2021. (الشركة)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن شركة «انكا» التركية باشرت أعمال تنفيذ مشروع محطة مصراتة الغازية بقدرة إجمالية تصل إلى 650 ميغاوات، اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة في بيان أن بدء أعمال التنفيذ جاءت بعد توقيع إجراءات استلام الموقع بين الشركة العامة للكهرباء والمقاول المنفذ للمشروع، وهو «ائتلاف شركة سيمنس الألمانية وأنكا التركية».

الشروع في تنفيذ المحطة جاء بحضور عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء رضوان خليل ومدير المشروع إسماعيل بن تركية، وممثلين عن المقاول بالموقع وكذلك الجهات الأمنية المكلفة بالتأمين والحماية.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع الذي ستدخل أولي وحداته قبل الذروة الصيفية لعام 2022 «واحد من المشاريع الهامة التي تعول عليها الشركة العامة للكهرباء لتغطية العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية».