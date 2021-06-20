السفارة اللييبة بالقاهرة: توقف تصوير جوازات السفر الجديدة

مقر السفارة الليبية في القاهرة، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت السفارة الليبية في القاهرة توقف تصوير جوازات السفر الجديدة لأسباب فنية بداية من اليوم الأحد (20 يونيو) وحتى إشعار آخر.

وأشارت السفارة إلى اعتذارها عن هذا الموقف، وذلك بعد أن أعلنت في 10 مايو الماضي بدء فتح باب التسجيل وحجز موعد التصوير لاستخراج جواز السفر المقروء إلكترونيا «الأزرق».

وخصصت السفارة رابطا للمقيمين في مصر من أجل التسجيل فيه، مع تحديد رقم الهاتف الشخصي للتواصل، مضيفة أن من سيتم إعلامه بموعد حضوره إلى مقر التصوير، عليه إحضار أصل وصورة من شهادة الميلاد بالرقم الوطني، وأصل وصورة جواز السفر «الأخضر»، إضافه إلى ثلاث صور شخصية خلفيه بيضاء مقاس «4*6»