شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (الأحد 20 يونيو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 12:46 مساء
غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي يصل اليوم الأحد إلى خمس ساعات.

أما عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي فيصل إلى ثلاث ساعات، حسبما أكدت الشركة، في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وفي وقت سابق أمس، اضطرت الشركة العامة للكهرباء لتعديل ساعات طرح الأحمال، في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة لانخفاض ضغط الغاز من المصدر بمحطة مصراتة الغازية للدورة المزدوجة ومحطة الخمس الغازية.

وقالت الشركة إن هذا الأمر أدى إلي فقد نحو (130 ميغاوات)، مع ازدياد الطلب على الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال من (4 ساعات إلى 5 ساعات) في الجناحين الغربي والجنوبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تجاوز عتبة المليار جرعة من عمليات التلقيح المضادة لـ«كورونا»
دولى
معاناة كل صيف.. الجنوب الليبي يصرخ من لدغة العقرب
ليبيا
السودان يجهض الحلم العربي الليبي قبل بدايته
رياضة محلية
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
بدء عرض مسرحية «حسوفة» في بنغازي
ثقافة وفن
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
مدربون في الدوري الليبي الممتاز لا يعرفون الاستقرار
رياضة محلية
هل تنجح الأميرة الراحلة ديانا في الصلح بين نجليها؟
منوعات
عكس التيار | حافظ الغويل: الأمر لم يخرج من أيدي الليبيين
فيديو
نتائج أولية رسمية: إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الإيرانية بـ62%
دولى
أميركا: «برلين 2» لحظة حاسمة لدعم الانتخابات في ليبيا وإخراج المرتزقة
ليبيا
روسيا: مخاوف بشأن وجهة المرتزقة بعد ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هدية خاصة من بايدن لبوتن خلال أول قمة