شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (الأحد 20 يونيو 2021)

غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي يصل اليوم الأحد إلى خمس ساعات.

أما عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي فيصل إلى ثلاث ساعات، حسبما أكدت الشركة، في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وفي وقت سابق أمس، اضطرت الشركة العامة للكهرباء لتعديل ساعات طرح الأحمال، في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة لانخفاض ضغط الغاز من المصدر بمحطة مصراتة الغازية للدورة المزدوجة ومحطة الخمس الغازية.

وقالت الشركة إن هذا الأمر أدى إلي فقد نحو (130 ميغاوات)، مع ازدياد الطلب على الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال من (4 ساعات إلى 5 ساعات) في الجناحين الغربي والجنوبي.