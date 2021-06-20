«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 10:06 صباحا
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لنحو 200 شركة خلال أسبوع.

وتغطي طلبات فتح الاعتمادات المستندية، الفترة من الخميس 10 يونيو الحالي، حتى الأربعاء الماضي.

وتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

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وقال المصرف المركزي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إنه ينشر طلبات فتح الاعتمادات المستندية، استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد التابعة له رقم «9/2020» المؤرخ في 31 ديسمبر الماضي، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح أن الفقرة رقم «5» من الضوابط العامة بالمنشور المذكور، تقضي بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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