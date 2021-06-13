المصرف المركزي يبحث تطوير لوائح وقوانين الدفع الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 03:46 مساء
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال لقاء بمكتبه مع رئيس وأعضاء لجنة تقييم شركات الدفع الإلكتروني بالمصرف، 13 يونيو 2021. (فيسبوك)

اجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بمكتبه صبا ح اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء لجنة تقييم شركات الدفع الإلكتروني بالمصرف. 

وحسب الصفحة الرسمية للمصرف المركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «ناقش الاجتماع آليات عمل اللجنة وتطوير اللوائح والقوانين بما يتماشى مع استراتيجية المصرف المركزي فى تطوير خدمات الدفع الإلكتروني».

وفي 6 مايو الماضي، اعتمد المصرف المركزي التقرير المقدم من الفريق المكلف إعداد مبادرة تطوير خدمات أنظمة الدفع الإلكتروني، الذي تضمن خارطة طريق لتطوير تلك الخدمات. وجرى إعداد خارطة الطريق بالتعاون بين المصارف التجارية وشركة معاملات، وبإشراف ودعم مباشر من المصرف المركزي.

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