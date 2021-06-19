القيادة العامة تطلب عدم التجول في المناطق الصحراوية بمحيط جبال الهاروج والجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 10:39 مساء
الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري. (أرشيفية الإنترنت)

طلبت «غرفة عمليات تحرير الجنوب» التابعة للقيادة العامة، اليوم السبت، من المواطنين والصيادين قاصدي المناطق الصحراوية في محيط جبال الهاروج وكامل مناطق الجنوب الغربي بـ«التوقف فورا عن التجول في هذه المناطق حفاظا على سلامتهم وأمنهم» .

وجاء طلب الغرفة في بيان، نشره الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، على صفحته بموقع «فيسبوك»، بشأن «عمليات مطاردة فلول العصابات الارهابية»، وفق نص البيان.

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وأعلنت القيادة العامة، الخميس، إطلاق عملية «لتعقب الإرهابيين التكفيريين، وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة». وذلك ردا على «تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري»، وفق ما أفاد المسماري.

وأصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بلاغا يحظر «مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها»، أو «القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان». ونص البلاغ الذي  حمل الرقم «3» على ضرورة أخذ «موافقته» إذا استدعت الضرورة إعادة التمرکز أو التحرك لأرتال عسكرية.

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