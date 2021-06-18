ضبط خاطفي مواطن في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 08:32 مساء
سيارة مواطن خطف في مدينة الخمس، 18 يونيو 2021، (وزارة الداخلية)

ضبطت دورية أمنية خاطفي مواطن في مدينة الخمس، خلال استلامهم فدية مالية.

تعود بداية الواقعة إلى بعث قسم البحث الجنائي بمديرية أمن مسلاتة إلى قسم التحقيق بوحدة البحث الجنائي الخمس رسالة مفادها خطف مواطن من مسلاتة لدى توجه بسيارته إلى مكان عمله بالخمس، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأعد فريق أمني مشترك كمينا للمجرمين خلال تسلمهم فدية مالية لإطلاق سراح المخطوف، حيث جرى مطاردتهم بمنطقة النقازة، وتبادل إطلاق النار معهم، حتى القبض عليهم، وهم ثلاثة متهمين، وقد اتخذت معهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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