الأحد.. اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعقد اجتماعها الخامس في مقرها بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 18 يونيو 2021, 08:41 مساء
خلال تلاوة البيان الختامي لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، 16 مارس 2021. (بوابة الوسط)

 تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت، بعد غد الأحد، بحضور أعضاء اللجنة ومندوب بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

ويشهد الاجتماع، مناقشة واستعراض ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماعات السابقة، بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم، الذى تم توقيع فى جنيف يوم 23 أكتوبر2020.

لجنة «5+5» تكرر مطالبتها بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

وذكرت مصادر متطابقة إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تستعرض فى اجتماعها تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، وكذلك ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

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