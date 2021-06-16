إيطاليا: تحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا يتطلب مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 07:30 مساء
الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا. (آكي)

أكد الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، أن المصالحة الوطنية والاستقرار في ليبيا يمثلان «أولوية للسياسة الخارجية الإيطالية»، التي يتطلب تحقيقها «مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية» لأراضيها، بحسب وكالة «آكي».

جاء تأكيد ماتاريلا خلال محادثات أجراها، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية الإيطالية في روما «قصر كويرينالي» مع نظيره التونسي قيس سعيد بحضور وزيري الخارجية لويغي دي مايو، والداخلية لوتشانا لامورجيزي، حيث جدد الرئيس الإيطالي دعم بلاده جهود الأمم المتحدة في ليبيا.

ووصل الرئيس التونسي في وقت سابق اليوم إلى روما في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الإيطالي، وسيجري لقاءات تشمل أيضًا رئيس الوزراء ماريو دراغي.

وأوضحت الرئاسة التونسية أن زيارة سعيد إلى روما تمثل مناسبة متجددة لبحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدة مجالات، وترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

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