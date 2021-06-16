تقترب من المليار دولار .. ارتفاع قياسي للصادرات التركية إلى ليبيا خلال 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 04:46 مساء
ميناء مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

حققت الصادرات التركية إلى ليبيا، ارتفاعًا قياسيًّا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمتها نحو 983 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين يناير ومايو 2021.

وقالت وكالة «الأناضول» إن الصادرات التركية إلى ليبيا حققت نموًّا بنسبة 67%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

وذكرت «الأناضول» أنه في شهر مايو الماضي وحده، وصلت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا 158 مليون دولار.

وأعرب رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا (غير حكومي)، مرتضى قرنفيل، عن تفاؤله باستمرار نمو صادرات بلاده إلى ليبيا، متوقعًا أن يتجاوز حجم الصادرات إلى ليبيا ثلاثة مليارات دولار، عقب التصديق على الميزانية العامة لحكومة الوحدة الوطنية لهذا العام.

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واعتبر قرنفيل أن العلاقات السياسية «الناجحة» عززت بشكل كبير حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي 13 أبريل الماضي، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا، جنوبها وشرقها وغربها»، متوقعًا أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين «في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقات خاصة بعدم الازدواج الضريبي».

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