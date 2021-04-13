الدبيبة يدعو المستثمرين الأتراك إلى العمل في ليبيا ويؤكد التزامه بتسوية الديون السابقة للشركات

الدبيبة متحدثا في المنتدى الاقتصادي الليبي- التركي في إسطنبول 13 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها»، مؤكدًا التزامه بتسوية الديون السابقة للشركات التركية، وذلك «بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها».

جاء ذلك خلال كلمة وجهها الدبيبة خلال جلسة المنتدى الاقتصادي الليبي- التركي الذي عقد برعايته في مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، بحضور مجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة.

كما حضر أعمال المنتدى وزراء الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط والغاز، التخطيط، الصناعة، والإسكان والتعمير، والحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن العنوان الأبرز للنقاش خلال المنتدى الاقتصادي الليبي- التركي كان موضوع «عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة».

وأكد الدبيبة في كلمته «سعي الحكومة الليبية لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا.

الدبيبة يدعو المستثمرين الأتراك إلى الانفتاح على القطاع الخاص الليبي

وقال الدبيبة لممثلي الشركات التركية: «أدعوكم إلى التأكد من أن حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن يأتي في وقت واحد، بل يبدأ تدريجيًّا ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل»، مؤكدًا «التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصة بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار».

- ليبيا وتركيا تعتزمان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في 8 مجالات من بينها الدفاع

ودعا الدبيبة «المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها»، متوقعًا أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين «في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقات خاصة بعدم الازدواج الضريبي».

كما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة انفتاح المستثمرين على القطاع الخاص الليبي وعقد الشراكات والمعارض المشتركة بين الجانبين.

وترأس الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي- التركي رفيع المستوى الذي عقد بحضور عدد من الوزراء المختصين من الجانبين.

ليبيا وتركيا تتفقان على استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة

وأكدت ليبيا وتركيا عزمهما على مواصلة جهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات «الدفاع والصحة والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والاستثمارات المتبادلة والبلديات والتمويل». واتفقتا على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الليبية التركية- المشتركة «في أقرب وقت»، وفق بيان مشترك صدر عقب اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما اتفق البلدان على «استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى الدور المحتمل للمقاولين الأتراك والقطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار في ليبيا، والتأكيد على الالتزام بمعالجة القضايا العالقة للشركات التركية، وفقًا للعقود الصحيحة لهذه الشركات، وفي إطار التشريعات السارية بالبلدين وبما يضمن مصالح طرفي التعاقد».

الدبيبة متحدثا في المنتدى الاقتصادي الليبي- التركي في إسطنبول 13 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

المنتدى الاقتصادي الليبي- التركي في إسطنبول 13 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

المنتدى الاقتصادي الليبي- التركي في إسطنبول 13 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

المنتدى الاقتصادي الليبي- التركي في إسطنبول 13 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)