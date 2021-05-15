صادرات تركيا إلى ليبيا تزيد 58% خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 04:33 مساء
ميناء بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة 58%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا، خلال هذه الفترة، إلى 826 مليون دولار، وفق ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

وعلى مستوى شهري، زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا في أبريل الماضي منفردا، بنسبة 228%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس العمل التركي - الليبي، في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مرتضى قرنفيل، في تصريح لوكالة «الأناضول»، إن «اهتمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابيا على أرقام التبادل التجاري بين البلدين».

وأشار قرنفيل إلى أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير.

وأكد أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى مستوى 10 مليارات دولار سنويا، مشددا على أن بلوغ الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب.

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