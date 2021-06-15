وزير الاقتصاد يحظر بيع وتصدير الكاتلايزر

تجارة «الكتالايزر».. سوق سوداء تنتشر في أوساط الليبيين (إحدى صفحات الشراء على موقع فيسبوك).

قرر وزير الاقتصاد والتجارة محمد علي الحويج، حظر تصدير مادة الكاتلايزر (البلاديوم) المستخدمة في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

ونص القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد اليوم، على حظر الكاتلايزر (البلاديوم) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو مسحوق، كما حظر تصدير النفايات والفضلات من معدن الكاتلايزر (البلاديوم)، ونفايات وفضلات أخرى محتوية على هذا المعدن.

كما منع القرار الاتجار بمعدن الكاتلايزر (البلاديوم)، بأي وجه من الوجوه، وشدد على الجهات الضبطية قفل جميع الورش والمحال التي تتاجر فيها، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

«اقتصاد الموقتة» تحظر تصدير «كتالايزر» عوادم السيارات

وفي ديسمبر من العام الماضي، قررت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة، حظر تصدير الكربون المستعملة في عوادم المركبات الآلية (كتالايزر عوادم السيارات) وفي أي شكل من أشكاله.

و«الكتالايزر» هو «المحول الحفاز، وهو قطعة توجد في أسفل المركبة، هدفها الأساس تحويل الغازات السامة المنبعثة من عملية احتراق المادة النفطية في محرك السيارات إلى غازات غير سامة وغير ملوثة للهواء»، وفق منشور يتم تداوله عبر مجموعة لسائقي الشاحنات الثقيلة في ليبيا، تضم أكثر من مئة ألف عضو، على موقع «فيسبوك».