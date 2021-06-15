المنقوش وسامح شكري يتوافقان على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 03:25 مساء
نجلاء المنقوش وسامح شكري على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة، 15 يونيو 2021. (الخارجية المصرية)

اتفقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع نظيرها المصري سامح شكرى، على أهمية «الدفع قدمًا بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام».

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش مع شكري خلال مشاركتهما في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب المنعقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقشا التطورات على الساحة الليبية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

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بدوره، قدم شكري دعوة رسمية إلى المنقوش لزيارة مصر في الأيام المقبلة، لافتًا إلى الاتفاق على موعد الزيارة وأنها تأتي «في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية»، وفق نص البيان.

واستعرضت المنقوش في كلمتها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، رؤية لمعالجة الملف الليبي تتمثل في «مبادرة استقرار ليبيا»، التي ستعرض خلال مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في 23 يونيو المقبل.

وترتكز المبادرة على «التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إلى جانب فتح الطريق الساحلي، وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية.

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