توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس تواصل الصدارة وارتفاع ملحوظ في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 12:44 مساء
مواطن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» ببلدية زليتن, 18 أبريل 2021. (صفحة البلدية على فيسبوك)

تصدرت مدينة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا» الجديدة، فمن ضمن 271 حالة جديدة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا سجلت العاصمة 126 حالة.

وجاءت مرزق ثانية مع 19 حالة جديدة، تليها مصراتة مع 17 حالة، ثم الزاوية المركز (13)، وزليتن (12)، حسب النشرة الوبائية اليومية المنشورة على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

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إضافة إلى تسع حالات في طبرق والزاوية الغرب، وثماني حالات في قصر بن غشير، وست في الخمس والزنتان، وخمس في جنزور وصبراتة وبني وليد، وأربع في العربان وسبها وترهونة، وثلاث في القره بوللي والسبيعة، واثنتين في الماية وقصر الأخيار وسرت والعامرية، وحالة واحدة فقط في جادو والأصابعة والشاطئ والعجيلات والرحيبات وباطن الجبل.

كما تصدرت طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لحالات الشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مع 137 حالة من إجمالي 250 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا، تليها ترهونة مع 30 حالة، ثم سرت مع 27 حالة، ومصراتة مع 18 حالة، ودرج مع 17 حالة، إلى جانب سبع حالات شفاء في كل من السبيعة، والزاوية المركز والخمس، فيما سُجلت حالة الوفاة الوحيدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية في ظاهر الجبل.

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