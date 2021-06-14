مؤسسة النفط تعتزم إطلاق برنامج للمشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب بداية سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 11:18 مساء
اجتماع صنع الله مع وفد المنطقة الجنوبية، الاثنين، 14 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط، إطلاق «برنامج للمشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمبادرين الشباب لتقديم مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم من خلال برامج تدريبية مكثفة توفر فرص النجاح لمشاريعهم الخاصة.

جاء الإعلان عن ذلك على لسان مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصفى صنع الله، صباح اليوم الاثنين بمقر المؤسسة في طرابلس مع عدد من النواب والمسؤولين بالمنطقة الجنوبية.

وقال عبدالدائم في تصريح نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البرنامج سيكون «تحت مظلة برامج التنمية المستدامة» بالمؤسسة، منوها إلى أن البرنامج سيقدم للشباب المشاركين «جوائز مشجعة ومحفزة للتراتيب الأولى».

وأضاف عبدالدائم أن «مثل هذه البرامج تخلق فرص حقيقية للتنمية المكانية، وهو ما سيخفف العبء على القطاع العام بالبلاد، ويحقق توازناً اقتصادياً تحتاج إليه ليبيا أكثر من أي وقت مضى»، بحسب المؤسسة.

وحضر الاجتماع الذي جرى بمقر المؤسسة في طرابلس أعضاء مجلس النواب عن الجنوب،  فاطمة الصويعي، وعلي كشير، وأحلام اللافي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها، منصور السريتي، ومدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة الجنوبية، سليمان الزروق، واللواء ركن متقاعد من الجيش الليبي الدكتور أحمد حمدوني.

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