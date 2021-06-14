النجار: نقر بمشاكل في مراكز توزيع لقاح «كورونا».. ولم نتسلم أية مبالغ نقدية

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، دكتور بدرالدين النجار. (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مدير مركز مكافحة الأمراض، د. بدر الدين النجار، بوجود مشاكل في مراكز تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، مع عدم وجود بنية تحتية كافية توفر الراحة لكبار السن، مثل الكراسي والمظلات.

وأشار إلى أن ليبيا تواجه مشكلة في وصول العدد الكافي من لقاحات فيروس «كورونا»، مضيفًا: «مبادرة كوفاكس تعاقدت معنا لتوريد 2.8 مليون جرعة، لكن يصل نحو 100 ألف جرعة فقط كل أسبوعين أو ثلاثة»، وذلك حسب حوار أجراه معه المركز، الأحد.

وأكد أن ليبيا كان يمكنها تطعيم نحو مليون شخص في أسبوع واحد فقط حال وصل العدد المتعاقد عليه مع «كوفاكس» مرة واحدة، مشيرًا إلى أن تنوع البلديات الليبية وبلوغها نحو 102 بلدية .

وشدد على أن المركز لم يتسلم أي مبالغ نقدية من أي جهة دولية مثل منظمة الصحة العالمية أو غيره، مضيفًا: «الجهات الرقابية تعرف هذه التفاصيل، وعلى من يتحدث عنا أن يأتي بدليل». ونوه إلى أن البعض تبرع بمواد عينية مثل الكمامات خاصة في بداية أزمة فيروس «كورونا»، وأن توزيع هذه الكميات مسجل بالأوراق.

وفيما يخص تلقي التطعيم، أوضح أن الجرعة الأولى تعطي حماية تصل إلى 80%، حيث ترفع مناعة الجسم لمواجهة الفيروس وتقليل خطره، ولكن هذه المناعة تكتمل مع الجرعة الثانية، وتصل نسبة الحماية إلى 98%.