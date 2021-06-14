تعليق جلسة مجلس النواب بعد «شجار» بين نائبين

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الاثنين، 3 فبراير 2020. (أرشيفية: موقع المجلس على الإنترنت)

علق مجلس النواب الجلسة العامة التي انعقدت اليوم، بعدما نشب شجار بين نائبين حول وجود القوات التركية في ليبيا.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن جلسة مجلس النواب علقت ليوم غد الثلاثاء.

وجاء تعليق الجلسة بعد شجار نشب بين النائبين عبدالوهاب زويله ومصباح دومه، فيما تعالت الأصوات ورُفعت الجلسة، حسب ما نقل بث مباشر للجلسة.

بدء جلسة «النواب» لمناقشة مشروع الميزانية والمناصب السيادية

وانطلقت جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وكان من المقرر أن تتناول الجلسة المنعقدة في طبرق، بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية أيضًا.