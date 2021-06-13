وزير الداخلية يناقش الأوضاع الأمنية في بلدية الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 05:47 مساء
اجتماع العميد خالد مازن مع مدير أمن الجفرة العميد علي العجيلي التريكي، الأحد 13 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، بمدير أمن الجفرة العميد علي العجيلي التريكي، لمناقشة الوضع الأمني في البلدية.

وقالت وزارة الاخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية داخل بلدية الجفرة ومتابعة سير العمل الأمني والمشاكل التي تواجه مديرية الأمن، وايجاد الحلول لها من أجل قيامها بواجباتها الأمنية على أكمل وجه.

وأضافت الوزارة أن العميد خالد مازن استمع من مدير أمن الجفرة لشروح وافية حول سير العملية الأمنية داخل البلدية والجهود التي يبذلها أعضاء المديرية في المحافظة على الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مدير أمن الجفرة العميد علي العجيلي التريكي. (وزارة الداخلية)
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