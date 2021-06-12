القبض على تشكيل عصابي يسرق المنازل في بنغازي وسرت بعد مقاومة مسلحة (صور)

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

قالت مديرية أمن بنغازي إن وحدة التحري بقسم شرطة النجدة في المدينة ألقت القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة مبالغ كبيرة من منازل المواطنين في كل من بنغازي وسرت، وذلك بعد مقاومة مسلحة من التشكيل.



وأوضحت في بيان اليوم السبت، أن مدير أحد الشركات أبلغ عن تعرض مكان إقامة العمالة التابعين لشركته للسلب بقوة السلاح بعد اقتحام مجهولين للمكان، ليتم تكلف وحدة التحري بجمع المعلومات عن الحادث.



عقب ذلك، تمكن عناصر الشرطة من تحديد هوية الاشخاص بعد فترة تحري دامت نحو 20 يوما، وكذلك تحديد مكان التشكيل العصابي، ومن ثم مداهمة المكان من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض.

وأكدت المديرية أن أعضاء الوحدة تعرضوا لمقاومة عنيفة من قبل التشكيل المسلح، قبل ضبط عناصر العصابة والانتقال بهم إلى قسم الشرطة.

وبالاستدلال مع المتهمين، اعترفوا بسرقة مقر سكن العمالة المبلغ عنها، وقيمة المبلغ المسروق 105 الف دينار إضافة إلى 500 دولار.

كما اعترفوا بسرقة 160 الف دينار من منزل في مدينة سرت، ومبلغ 60 الف دينار من منزل آخر في المدينة، مشيرة إلى أن جميع المتهمين كانوا ملمثمي الوجوه، قبل أن يحالوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)