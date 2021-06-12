القبض على تشكيل عصابي يسرق المنازل في بنغازي وسرت بعد مقاومة مسلحة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 09:22 صباحا
مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

قالت مديرية أمن بنغازي إن وحدة التحري بقسم شرطة النجدة في المدينة ألقت القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة مبالغ كبيرة من منازل المواطنين في كل من بنغازي وسرت، وذلك بعد مقاومة مسلحة من التشكيل.

وأوضحت في بيان اليوم السبت، أن مدير أحد الشركات أبلغ عن تعرض مكان إقامة العمالة التابعين لشركته للسلب بقوة السلاح بعد اقتحام مجهولين للمكان، ليتم تكلف وحدة التحري بجمع المعلومات عن الحادث.

عقب ذلك، تمكن عناصر الشرطة من تحديد هوية الاشخاص بعد فترة تحري دامت نحو 20 يوما، وكذلك تحديد مكان التشكيل العصابي، ومن ثم مداهمة المكان من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض.

وأكدت المديرية أن أعضاء الوحدة تعرضوا لمقاومة عنيفة من قبل التشكيل المسلح، قبل ضبط عناصر العصابة والانتقال بهم إلى قسم الشرطة.

وبالاستدلال مع المتهمين، اعترفوا بسرقة مقر سكن العمالة المبلغ عنها، وقيمة المبلغ المسروق 105 الف دينار إضافة إلى 500 دولار.

كما اعترفوا بسرقة 160 الف دينار من منزل في مدينة سرت، ومبلغ 60 الف دينار من منزل آخر في المدينة، مشيرة إلى أن جميع المتهمين كانوا ملمثمي الوجوه، قبل أن يحالوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في افتتاح «يورو 2020».. إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية نظيفة
رياضة عالمية
الليبية ملاك بن محمود تقتنص ذهبية وفضية بطولتي العرب وأفريقيا لـ«الترايثلون»
رياضة محلية
سكان نصف الأرض يشهدون كسوفا جزئيا للشمس
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
«الدامجة» يكتفي بـ89 يوما فقط مع الوحدة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«العفو الدولية» عن قمع «الأويغور» في الصين: «جرائم ضد الإنسانية»
دولى
في العدد 290: «تفجير سبها».. محاولة يائسة من فلول الإرهاب.. و«الإندبندنت» ترصد ...
ليبيا
بايدن: التبرع بـ500 مليون جرعة لقاح ضد كورونا «خطوة تاريخية»
دولى
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
ليبيا
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد العنب للبشرة