«انتخابات ديسمبر» محور مناقشات السايح مع سفيري مصر والنمسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 12:45 مساء
لقاء السايح والسفير المصري، 10 يونيو 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

مثل ملف التحضير للانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، محور مناقشات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، مع سفيري مصر محمد ثروث سليم، والنمسا كريستوف مايونبورغ.

وشهد اجتماع السايح مع السفير النمساوي، الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية، استعراض تحضيرات المفوضية للانتخابات المقبلة، وسبل دعم حكومة النمسا للمفوضية في هذه المرحلة على المستوى الفني والاستشاري، وفق بيان صادر عن المفوضية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء يأتي في إطار «دعم المجتمع الدولي لهذا الاستحقاق (انتخابات 24 ديسمبر المقبل) لما يمثله من انعكاس على خارطة السلام والاستقرار للمنطقة».

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وتطرق لقاء السايح مع السفير المصري، الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية، إلى «سبل التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح الانتخابات» المقبلة، حسب بيان منفصل صادر عن المفوضية.

وأعرب السفير المصري عن ترحيبه بمخرجات الحوار السياسي ومنها إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لما يمثله من «أمن واستقرار على دول الجوار والمنطقة العربية»، مشيدا بجهود المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق.

لقاء السايح والسفير المصري، 10 يونيو 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)
لقاء السايح والسفير النمساوي، 10 يونيو 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)
لقاء السايح والسفير النمساوي، 10 يونيو 2021. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)
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