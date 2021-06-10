«المفوضية» تناقش مع وزير الداخلية تأمين العملية الانتخابية والناخبين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 01:32 صباحا
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة العميد خالد مازن خلال لقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (الإنترنت)

استعرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة العميد خالد مازن مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السائح اخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

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وبحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية تم خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الاربعاء بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات ودور وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية وكذلك الناخبين وصناديق الاقتراع ، ووتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعمل المفوضية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 24/12/2021، وفق ما ورد في خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.

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